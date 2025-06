Obra de R$ 16 milhões vai ligar Iúna ao Parque do Caparaó com asfalto

O Governo do Espírito Santo está investindo R$ 16,6 milhões na pavimentação da estrada que liga a BR-262 ao distrito de Santa Clara, em Iúna, na região do Caparaó. Com 12,44 quilômetros de extensão, a obra é executada pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) e tem previsão de conclusão para março de 2026.

Os trabalhos começaram em outubro de 2023 e, até o momento, 2,9 quilômetros já foram pavimentados. A iniciativa deve beneficiar diretamente moradores, produtores rurais e turistas que utilizam a via para acessar o Parque Nacional do Caparaó.

Além de melhorar o tráfego e as condições de mobilidade na zona rural, a pavimentação promete impulsionar o turismo ecológico e rural, além de facilitar o escoamento da produção agrícola local.

O secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, destacou a importância da obra para o desenvolvimento do interior capixaba. “Essa pavimentação é mais do que infraestrutura, é desenvolvimento para o campo. Ela traz dignidade para os moradores, incentiva o turismo e garante melhores condições de escoamento da produção rural”, afirmou.