Oficina gratuita em Alegre ensina a participar de editais culturais

Artistas e produtores culturais de Alegre e região terão uma oportunidade para tirar seus projetos do papel e aprender a concorrer em editais culturais. No próximo sábado (7), será realizada uma oficina gratuita com o artista e produtor Danyel Sueth, na Biblioteca Municipal, a partir das 9h.

Com ampla experiência e diversos projetos aprovados em editais e Leis de Incentivo, Danyel compartilhará seus conhecimentos sobre elaboração de projetos culturais, oferecendo dicas práticas para quem deseja apresentar suas propostas com mais segurança e profissionalismo.

A oficina é voltada tanto para quem já atua na área cultural quanto para quem está começando e busca orientação sobre como montar um projeto consistente para participar de editais e fomentar sua produção artística.

O evento tem entrada franca e é uma realização da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo, por meio de recursos do FUNCULTURA.