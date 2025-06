Onça é encontrada sem vida na BR-101 em Mimoso do Sul

Uma onça-parda foi encontrada sem vida na BR-101, em Mimoso do Sul, nesta segunda-feira (23). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o animal foi encontrado na rodovia; entretanto, não há registros de atropelamento na região.

O corpo do animal foi removido e permanecerá em um freezer na base de atendimento da Ecovias 101 até ser encaminhado a uma instituição parceira da concessionária. Lá a onça passará por pesquisas e estudos científicos.

