Operação Divisa Segura reforça segurança na divisa do Caparaó

Nesta sexta-feira (12), o 3º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo se reuniu com as forças de segurança de Rio de Janeiro e Minas Gerais, para intensificar abordagens em veículos suspeitos na tríplice fronteira, região do Caparaó Capixaba.

A Operação Divisa Segura, que foca totalmente no tráfico de armas, drogas, furto e roubo de cargas e veículos, contribui com o desenvolvimento da segurança no Espírito Santo, demonstrando a força da cooperação entre as instituições policiais.