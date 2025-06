Operação Ouro Verde combate venda ilegal de cigarros eletrônicos no ES

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (10), a fase ostensiva da operação Ouro Verde. A ação, realizada em conjunto com a Receita Estadual, teve como foco o combate ao comércio ilegal de cigarros eletrônicos, conhecidos como vapes, pods e seus acessórios.

Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos no município de Vila Velha. As diligências ocorreram em uma residência e em dois estabelecimentos comerciais ligados ao investigado.

Durante as investigações, a Polícia Federal identificou um grupo empresarial composto por distribuidoras de bebidas e uma tabacaria. O grupo realizava a venda clandestina dos produtos, inclusive com divulgação em redes sociais.

Veja as fotos:

Ao todo, foram apreendidos 212 cigarros eletrônicos, 56 essências, 307 maços de cigarros de origem estrangeira e uma pistola calibre .380. Diante da situação, o responsável foi preso em flagrante pelo crime de contrabando.

Desde 2009, a comercialização de dispositivos eletrônicos para fumar é proibida no Brasil, conforme resolução da Anvisa. A proibição abrange, portanto, a venda, importação, fabricação e publicidade desses produtos.

Ainda de acordo com as autoridades, além dos riscos à saúde, os cigarros eletrônicos podem causar dependência química e, por não serem regulamentados, não passam por controle de qualidade. Por essa razão, todo o material apreendido foi encaminhado à Receita Federal.

Por fim, o investigado responderá por contrabando, com pena prevista de dois a cinco anos de prisão. A Polícia Federal informou que seguirá com ações de inteligência a fim de identificar outros envolvidos na venda e divulgação ilegal desses dispositivos, que, além de proibidos, ainda são promovidos com alegações falsas de uso terapêutico.