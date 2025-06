Operação revela esquema e prefeito de Palmas é preso pela PF

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta sexta-feira (27), o prefeito de Palmas (TO), Eduardo Siqueira Campos (Podemos), no âmbito da Operação Sisamnes, que investiga o vazamento de informações sigilosas de inquéritos em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ele se entregou às autoridades.

Além do prefeito, também foram presos o policial civil Marcos Albernaz e o advogado Antonio Ianowich Filho. A operação, autorizada pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), cumpre três mandados de prisão e três de busca e apreensão em Palmas.

Segundo a Polícia Federal, há indícios de que informações confidenciais foram acessadas de forma indevida e repassadas a investigados, com o envolvimento de agentes públicos, advogados e operadores externos. O objetivo, ainda de acordo com os investigadores, seria proteger aliados, frustrar operações e fortalecer redes de influência.

Conversas interceptadas pela PF apontam que Eduardo Siqueira Campos teria recebido informações privilegiadas de um ministro do STJ antes da deflagração de uma operação da Polícia Federal, em 2010. Em diálogo com o advogado Thiago Marcos Barbosa de Carvalho, sobrinho do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), o prefeito menciona que o ministro João Otávio de Noronha teria antecipado dados sobre a ação.

“Esse Noronha, há 15 ou 18 anos, me chamou em Brasília e falou para mim: ‘Siqueira, só para avisar ao teu pai que vão ser afastados quatro desembargadores’”, afirmou o prefeito na conversa.

A operação Sisamnes também investiga um esquema de venda de sentenças no STJ.