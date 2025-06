Os desafios da saúde pública diante das mudanças climáticas

De 11 a 14 de junho, a icônica Praça do Papa, em Vitória (ES), se transformará em um grande espaço de diálogo e inovação com a realização da Conferência Sustentabilidade Brasil. O evento, aberto ao público e gratuito, reunirá especialistas, gestores públicos, estudantes, empresários e representantes da sociedade civil para discutir os caminhos de um desenvolvimento mais sustentável e socialmente justo.

A conferência visa a promover o intercâmbio de conhecimentos, estimular a inovação, fomentar soluções práticas e conscientizar a população sobre a importância da sustentabilidade em todos os setores da sociedade.

Em um contexto global marcado por eventos climáticos extremos, poluição crescente e crises sanitárias, o evento se torna ainda mais essencial para refletir sobre os desafios que envolvem o meio ambiente, a saúde e o bem-estar das populações.

Saúde e meio ambiente

Um dos painéis do evento abordará “Estratégias para a saúde pública em tempos de mudanças climáticas”, que colocará em pauta os impactos diretos e indiretos das alterações do clima sobre a saúde das populações, especialmente as mais vulneráveis. O encontro será um momento decisivo para pensar políticas públicas, pesquisas e soluções integradas entre os setores ambiental e sanitário.

Painelistas confirmados:

Natália Oliveira

Mestre e Doutora pela Faculdade de Medicina da USP, Natália é uma das principais vozes no estudo da interface entre saúde e meio ambiente no Brasil. É responsável pelo relatório síntese de saúde do SIMAClim (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) e atualmente desenvolve pesquisa sobre florestas urbanas e determinantes ambientais da saúde. Atua como docente e pesquisadora no Mestrado em Promoção da Saúde do UNASP, com foco nas Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs), alinhando sua atuação às agendas 2030 da ONU e do Clima.

Professor visitante na Università degli Studi di Bari (Itália), Lamano possui vasta experiência internacional em geociências e biodiversidade. É doutor e pós-doutor pelo Cena/USP e já atuou em diversas instituições de pesquisa no Brasil e no exterior. Seus estudos abordam as transformações ambientais sob a perspectiva da biodiversidade e seus efeitos sobre os territórios e comunidades humanas.

Coordenador Geral da CGClima/DVSAT/SVSA do Ministério da Saúde, Emerson é geógrafo e professor da Universidade Federal de Mato Grosso. Sua atuação é voltada à integração entre saúde pública, gestão territorial e políticas ambientais, com foco em planejamento estratégico e governança intersetorial.