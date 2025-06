Paciente reclama de demora no atendimento e ameaça médica em Mimoso

A Polícia Militar foi acionada no último domingo (15) para controlar uma confusão envolvendo pacientes e uma médica em um hospital no Centro de Mimoso do Sul.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma mulher se irritou com a demora no agtendimento e começou a ameaçar e ofender a médica plantonista. A médica contou aos policiais que tentou acalmar a situação, mas acabou se sentindo ameaçada.

Entretanto, de acordo com os militares, os mesmos não presenciaram qualquer ameaça ou desentendimento. A situação já estava controlada no momento da abordagem.

A equipe orientou a profissional a procurar a Polícia Civil, caso desejasse formalizar a ocorrência. Nenhum objeto foi apreendido durante o atendimento.