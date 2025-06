Pai agride filho após discussão por som alto em Apiacá

Um jovem procurou a Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (19), em Apiacá, após relatar ter sido agredido dentro da própria casa. Segundo o boletim de ocorrência, o caso aconteceu durante um churrasco em comemoração ao aniversário do irmão da vítima.

De acordo com a versão apresentada à PM, a situação teve início por volta das 2h da manhã, quando o jovem pediu aos familiares que reduzissem o volume do som. A solicitação teria gerado uma discussão, seguida de agressões físicas.

Ainda segundo o relato, o jovem foi atingido por tapas e acabou com escoriações no pescoço, braço e boca. Ele contou aos militares que precisou conter um dos agressores e, em seguida, correu para fora da residência em busca de ajuda.

A vítima foi levada ao hospital de Apiacá, onde recebeu atendimento médico. Posteriormente, os policiais o conduziram até a casa de familiares, já que ele se encontrava abalado emocionalmente. Os supostos agressores não foram localizados.

O caso foi registrado como contravenção penal, na modalidade de vias de fato, e será encaminhado para apuração da autoridade competente.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui