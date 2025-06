Painel em conferência vai focar em saberes tradicionais e COP30

O Espírito Santo se prepara para sediar um dos maiores encontros sobre o clima e meio ambiente do país. A Conferência Nacional Sustentabilidade Brasil 2025, marcada para os dias 11 a 14 de junho, na Praça do Papa, na Capital capixaba, contará com uma programação ampla de painéis, oficinas e debates. Um dos destaques será o painel “Regeneração climática: territórios, saberes e novos paradigmas para a COP30”, que abordará perspectivas dos povos originários, sociais e acadêmicas sobre os desafios e soluções para a crise climática global.

O painel reunirá nomes de referência na pesquisa e no trabalho ambiental. Confira os painelistas confirmados:

Sandro Silva – Doutor em Antropologia e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), atua na Licenciatura Intercultural Indígena e no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. É membro do Neab-Ufes e do Comitê de Quilombos da Associação Brasileira de Antropologia. Também integra a Rede Nova Cartografia Social, com pesquisas voltadas a patrimônio cultural, direitos humanos e comunidades tradicionais.

– Doutor em Antropologia e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), atua na Licenciatura Intercultural Indígena e no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. É membro do Neab-Ufes e do Comitê de Quilombos da Associação Brasileira de Antropologia. Também integra a Rede Nova Cartografia Social, com pesquisas voltadas a patrimônio cultural, direitos humanos e comunidades tradicionais. Aline Ngrenhtabare Kayapó – Pertencente ao povo indígena Mebengokré e descendente do povo Aymara (Peru), é escritora, ilustradora, ceramista, artista plástica, batedora de açaí, mãe do Yupanki Bepriabati e ativista nos movimentos indígena nacional e de mulheres indígenas. Desenvolve uma atuação multifacetada que articula arte, pesquisa e ancestralidade na luta por direitos e reconhecimento.

– Pertencente ao povo indígena Mebengokré e descendente do povo Aymara (Peru), é escritora, ilustradora, ceramista, artista plástica, batedora de açaí, mãe do Yupanki Bepriabati e ativista nos movimentos indígena nacional e de mulheres indígenas. Desenvolve uma atuação multifacetada que articula arte, pesquisa e ancestralidade na luta por direitos e reconhecimento. Arlete Schubert – Indígena Tupinikim, é historiadora, doutora em Educação pela Ufes e professora do Programa de Pós-Graduação da FUV. Atua há décadas nas lutas territoriais do povo Tupinikim no Espírito Santo. É autora de obras sobre protagonismo indígena feminino e coordena grupo de pesquisa sobre resistência e ancestralidade das mulheres indígenas. Também foi assessora da Comissão de Caciques Tupinikim e Guarani e cofundadora do Movimento Plurinacional Wayrakuna.

O painel promete ser um espaço importante para promover a regeneração climática baseada em saberes tradicionais, justiça socioambiental e valorização de territórios originários. A Conferência Nacional Sustentabilidade Brasil 2025 é organizada pelo Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB), com apoio de instituições de ensino e pesquisa, e vai reunir pesquisadores, ativistas, estudantes, gestores públicos e representantes de comunidades tradicionais para pensar caminhos sustentáveis para o futuro do país.