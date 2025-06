Painel sobre ESG abre espaço para inovação e práticas sustentáveis

De 11 a 14 de junho, o Espírito Santo será palco de um dos principais eventos nacionais voltados à sustentabilidade. A Conferência Nacional Sustentabilidade Brasil 2025, que será realizada na Praça do Papa, na Capital capixaba, reunirá especialistas de diferentes áreas para debater soluções aos desafios socioambientais do país. Um dos painéis da programação destaca a “Inovação estrutural para um ESG de verdade”, que propõe uma análise crítica sobre o papel das organizações na adoção de práticas sustentáveis com impacto real.

O painel busca responder à crescente demanda por ações efetivas no campo do ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança), indo além das estratégias de marketing e apresentando modelos inovadores e aplicáveis de gestão sustentável. A discussão será conduzida por três profissionais com trajetórias reconhecidas em pesquisa, tecnologia, gestão ambiental e responsabilidade social.

Conheça os painelistas:

Luiz Carlos Alves de Oliveira – Professor titular do Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com pós-doutorado na Universidade da Califórnia. É um dos pesquisadores mais influentes do Brasil, segundo rankings internacionais, e foi vencedor por três vezes do Prêmio Petrobras de Tecnologia e do Prêmio Santander de Ciência e Inovação. Coordenou pesquisas que deram origem a três startups voltadas ao agronegócio sustentável: Fertilitatis Innovatio, Nanonib e NbAgro.

– Professor titular do Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com pós-doutorado na Universidade da Califórnia. É um dos pesquisadores mais influentes do Brasil, segundo rankings internacionais, e foi vencedor por três vezes do Prêmio Petrobras de Tecnologia e do Prêmio Santander de Ciência e Inovação. Coordenou pesquisas que deram origem a três startups voltadas ao agronegócio sustentável: Fertilitatis Innovatio, Nanonib e NbAgro. Lais Cavalcante – Engenheira ambiental com especialização em Educação Ambiental e Marketing. Atua há mais de nove anos no setor de gerenciamento integrado de resíduos, desenvolvendo estratégias que aliam aspectos técnicos à comunicação sustentável. Sua abordagem destaca o papel da educação e do engajamento como ferramentas essenciais para a mudança de comportamento em empresas e na sociedade.

– Engenheira ambiental com especialização em Educação Ambiental e Marketing. Atua há mais de nove anos no setor de gerenciamento integrado de resíduos, desenvolvendo estratégias que aliam aspectos técnicos à comunicação sustentável. Sua abordagem destaca o papel da educação e do engajamento como ferramentas essenciais para a mudança de comportamento em empresas e na sociedade. Silvio Souza – Profissional com experiência prática na implantação e gestão de sistemas de ESG e Sustentabilidade em grandes organizações. Atua nas áreas de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, responsabilidade social e ouvidoria, com domínio de normas internacionais como ISO 9001, 14001, 39001, 45001 e 55001. Traz uma perspectiva técnica e de gestão integrada para o debate sobre boas práticas corporativas.

O painel “Inovação Estrutural para um ESG de Verdade” propõe uma abordagem pragmática e transformadora, com foco em como a ciência, a tecnologia e a educação ambiental podem fortalecer políticas de sustentabilidade mais consistentes e duradouras nas organizações brasileiras.

A Conferência Nacional Sustentabilidade Brasil 2025 é organizada pelo Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB) e contará com diversas mesas de debate, oficinas, jornada científica e atividades culturais. A programação completa será divulgada nos próximos dias. O evento é gratuito e aberto ao público.