Paisagens congeladas chamam atenção no Parque do Caparaó; veja imagens

O Parque Nacional do Caparaó voltou a surpreender quem visita a região de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, com temperaturas congelantes e paisagens de tirar o fôlego.

Na última sexta-feira (13), os termômetros no Acampamento Macieira chegaram a impressionantes -2 °C, transformando o local em um verdadeiro cenário de inverno.

O guia de turismo Ivan de Souza estava entre os que se surpreenderam com o cenário. Ao chegar com um grupo de visitantes, ele se deparou com a paisagem congelada e não conteve o entusiasmo: “Será que fez frio? Congelou!”, brincou. Em seguida, descreveu o visual como “simplesmente lindo”.

Na manhã deste sábado (15), o clima continuou rigoroso. O dia amanheceu muito gelado, com o gelo cobrindo partes do acampamento e da vegetação, reforçando o impacto da frente fria que avança sobre o Espírito Santo.

O frio extremo fez com que carros, barracas e o solo amanhecessem cobertos por uma fina camada de gelo, encantando turistas e moradores da região. O fenômeno, típico do outono capixaba em altitudes elevadas, deu um tom mágico ao parque, que mais uma vez virou atração nas redes sociais.

A expectativa é que as temperaturas permaneçam baixas nos próximos dias, atraindo ainda mais aventureiros em busca de experiências no frio capixaba.

Confira mais imagens e vídeos: