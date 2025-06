Palestra na Câmara debate Educação Ambiental e Rio Itapemirim

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim realiza, no próximo dia 30 de junho, às 9h, uma palestra sobre educação ambiental, no plenário “Almir Forte dos Santos”. A iniciativa é da Escola do Legislativo e integra as ações de conscientização sobre sustentabilidade promovidas pelo Parlamento.

O encontro será conduzido pelo especialista Gustavo Coelho Marins, que possui formação técnica e acadêmica nas áreas de agropecuária, biologia e direito ambiental. Marins é técnico em Agropecuária pelo IFRJ, biólogo pelo Centro Universitário São Camilo (CUSC) e advogado com especialização em Direito Ambiental e Sustentabilidade pela UNES Faculdades.

Entre os temas centrais da palestra, estão a “Educação Ambiental sob a ótica do Direito ao Ambiente” — com foco na preservação do meio ambiente como direito fundamental — e os “Impactos das ações humanas na Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim”, destacando os principais desafios ecológicos da região.

O evento contará com espaço para perguntas e participação do público, promovendo um debate aberto sobre a importância da conservação ambiental.

Para o presidente da Câmara, vereador Alexandre Maitan (União Brasil), a atividade reforça o papel do Legislativo na construção de políticas e debates voltados à qualidade de vida. “Falar sobre meio ambiente é falar sobre presente e futuro. A preservação dos nossos recursos naturais, especialmente da Bacia do Rio Itapemirim, é um compromisso coletivo. A Câmara está de portas abertas para esse debate”, afirmou.

A palestra é gratuita e aberta ao público, com foco em servidores públicos, estudantes, lideranças comunitárias e demais interessados no tema.