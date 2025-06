Papa faz apelo por paz entre Irã e Israel e condena ameaças

O papa Leão XIV fez neste sábado (14) um apelo para que Israel e Irã evitem ações que possam levar a uma escalada do conflito e busquem o diálogo como caminho para o bem comum. “Ninguém jamais deve ameaçar a existência do outro”, afirmou o pontífice.

Em nota oficial divulgada pelo Vaticano, o papa expressou preocupação com o agravamento da situação no Oriente Médio e pediu que os dois países adotem a responsabilidade e a razão como estratégias diante do atual cenário.

“Continuam chegando notícias que causam grande preocupação. A situação no Irã e em Israel se deteriorou gravemente e, em um momento tão delicado, desejo renovar veementemente um apelo à responsabilidade e à razão”, destacou.

O portal Vatican News, divulgou que Leão XIV também defendeu o compromisso com a construção de um mundo mais seguro, livre da ameaça nuclear, por meio do diálogo sincero e de encontros respeitosos entre as nações.

“É dever de todos os países apoiar a causa da paz, abrindo caminhos de reconciliação e promovendo soluções que garantam segurança e dignidade para todos”, concluiu o papa.