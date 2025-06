Pastor Sérgio morreu após ajoelhar em culto

O pastor Sérgio Carvinho, de 47 anos, morreu na noite do último sábado (31) enquanto pregava em um culto na cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Natural de Turvo, no Extremo Sul de Santa Catarina, ele era convidado da Igreja Pentecostal Deus é Amor e participava de uma transmissão ao vivo no momento em que sofreu um mal súbito.

Culto é interrompido após pastor passar mal no púlpito

Durante a pregação, que estava sendo exibida em tempo real, o pastor Sérgio se ajoelhou atrás do púlpito e começou a passar mal. Fiéis que acompanhavam o culto correram para prestar socorro, tentando reanimá-lo ainda no local. No entanto, apesar dos esforços, ele não resistiu e faleceu ali mesmo, diante da congregação.

Velório em Turvo, sua cidade natal

O velório acontece na manhã desta segunda-feira (2) na Capela Mortuária de Turvo. O sepultamento acontece no Cemitério do bairro Rodeio da Areia, também no município. A notícia da morte do pastor Sérgio gerou comoção entre os fiéis, amigos e familiares.

Igreja lamenta a perda e presta homenagens

A Igreja Pentecostal Deus é Amor divulgou uma nota de pesar por meio das redes sociais. Congregações de várias cidades de Santa Catarina, como Florianópolis, Lages, Bombinhas e Criciúma, se manifestaram em solidariedade à família e lembraram da trajetória do pastor Sérgio Carvinho.

Pastor Sérgio morreu em missão, durante pregação

A morte do pastor Sérgio enquanto pregava tocou profundamente quem acompanhava o culto e gerou grande repercussão nas redes sociais. Fiéis destacaram sua dedicação e fé até o último momento de vida. Ainda não se sabe a causa exata da morte oficialmente, mas tudo indica que se tratou de um mal súbito.