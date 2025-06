PC prende sete pessoas durante operação contra o tráfico em Cachoeiro

Sete pessoas foram presas nesta quarta-feira (11) durante uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapemirim. A ação ocorreu nos bairros Santa Cecília, Novo Parque e Village da Luz.

A 1ª Vara Criminal da Comarca expediu os mandados após a Polícia Civil iniciar, em outubro de 2024, uma investigação que começou com a prisão de dois suspeitos flagrados com 10 quilos de maconha e 400 gramas de crack. A perícia analisou as mensagens do celular apreendido e descobriu uma organização criminosa bem estruturada, comandada por um detento do sistema prisional do Rio de Janeiro.

Mesmo preso, o homem determinava o funcionamento do esquema, definindo escalas de plantão, repasses financeiros e a distribuição das drogas. Uma mulher apontada como gerente do tráfico em Santa Cecília recebia as ordens diretamente.

Outros investigados desempenhavam funções logísticas, como armazenamento, preparo e venda dos entorpecentes. Todos os presos já tinham passagens por tráfico e outros crimes.

Durante a operação, os policiais apreenderam documentos e aparelhos eletrônicos, que passarão por análise. As equipes levaram os detidos à Delegacia Regional de Cachoeiro e, após concluírem os trâmites legais, encaminharão o grupo ao sistema prisional.

A ação envolveu 32 agentes e 12 viaturas. Segundo o delegado responsável, a ofensiva representa um avanço importante no combate à criminalidade organizada na região.