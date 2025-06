PC recupera em Cachoeiro rebanho furtado em Alegre

A Polícia Civil recuperou em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta terça-feira (10), 19 cabeças de gado que haviam sido furtadas na zona rural do município de Alegre.

De acordo com a PC, o furto ocorreu na última quinta-feira (5) em uma proriedade rural em Novo Orizonte, Alegre. O crime foi descoberto por um dos responsáveis pelo gato, que encontrou o curral com sinais de arrombamento. Após a contagem, ele constatou a ausência de 19 animais.

Durante as investigações, os investigadores receberam uma denúncia de uma movimentação suspeita de um caminhão de cor azul, possivelmente utilizado para o transporte do gado. Assim que a ocorrência foi registrada, a equipe da Polícia Civil iniciou as apurações, que identificaram a localização dos animais furtados.

As investigações seguem em andamento para identificar e responsabilizar os autores do crime.