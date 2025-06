Perigo! Produtor encontra onça em plantação de café em Cachoeiro

A Polícia Militar Ambiental foi acionada na última segunda-feira (23) após um produtor rural na localidade de Santa Fé, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com os policiais, o produtor teria presenciado uma onça circulando na plantação de café. No entanto, apesar das buscas realizadas na região, nenhum felino foi encontrado.

