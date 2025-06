Perim abre vagas de emprego para PCD e pessoas com mais de 50 anos

A rede de supermercados Perim está com vagas abertas em diversas áreas e oferece oportunidades inclusivas, com posições exclusivas para pessoas com deficiência (PCD) e profissionais com mais de 50 anos.

Entre os benefícios oferecidos estão plano de saúde Unimed, plano odontológico, ticket alimentação e seguro de vida. Os colaboradores também contam com convênios para compras no Perim, descontos em instituições de ensino e programas de desenvolvimento profissional. A rede não realiza expediente aos domingos.

Os interessados podem entregar o currículo diretamente em uma das lojas da rede ou realizar o cadastro no site oficial: www.vemprotime.com.br.