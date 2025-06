Petistas e bolsonaristas empatam em apoio, aponta Datafolha

Pela primeira vez desde o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os percentuais de brasileiros que se declaram identificados com o petismo e o bolsonarismo estão empatados, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira (18).

O levantamento mostra que 35% dos entrevistados se alinham ao Partido dos Trabalhadores, enquanto outros 35% se consideram bolsonaristas, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A pesquisa foi realizada nos dias 10 e 11 de junho, com 2.004 pessoas em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Entre abril e junho, a identificação com Lula caiu de 39% para 35%. Já o índice de alinhamento com Bolsonaro subiu de 31% para 35%, atingindo o maior patamar desde o início da série histórica iniciada após as eleições de 2022.

A metodologia do Datafolha classifica os entrevistados em uma escala de um a cinco: quem responde “um” ou “dois” é identificado como bolsonarista; os que escolhem “quatro” ou “cinco” são considerados petistas. Os que optam por “três” são classificados como neutros.

Ainda segundo o instituto, 70% da população se coloca em um dos polos da polarização política brasileira. Outros 20% afirmam adotar uma posição de neutralidade, 7% não se identificam com nenhum dos lados e 2% não souberam responder.