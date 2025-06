Petrobras anuncia redução de 5,6% no preço da gasolina

A Petrobras comunicou nesta segunda-feira (2) que reduzirá, a partir desta terça-feira (3), o preço de venda da gasolina A para as distribuidoras em 5,6%. A medida representa uma diminuição de R$ 0,17 por litro.

Valor médio do litro cairá para R$ 2,85

Com o reajuste, o valor médio cobrado pela Petrobras será de R$ 2,85 por litro, contra os atuais R$ 3,02. A nova tarifa impacta diretamente o custo do combustível repassado aos postos.

Gasolina C também terá queda no valor final

Considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A – que compõem a gasolina C, vendida ao consumidor final –, o repasse da estatal terá influência direta no preço ao consumidor.

Redução de R$ 0,12 por litro nas bombas

Com a nova política de preços, a parcela da Petrobras no preço da gasolina C será de R$ 2,08 por litro, o que representa uma queda de R$ 0,12 por litro. O valor final nos postos, no entanto, dependerá das margens de lucro e tributos estaduais e federais.

Petrobras adota estratégia de alinhamento competitivo

Em nota, a Petrobras destacou que o reajuste segue sua estratégia comercial, baseada no equilíbrio com o mercado internacional e nos custos internos de produção. A estatal reforça que busca garantir a sustentabilidade financeira e a previsibilidade nos preços.

Redução deve impactar inflação e transporte

Especialistas avaliam que a medida pode ajudar a conter a inflação, já que o combustível influencia diretamente os custos logísticos e de transporte no país. A expectativa é de que a redução também alivie o bolso dos consumidores.

Alívio para consumidores nas vésperas de feriados

O anúncio da Petrobras ocorre em um momento estratégico, próximo de feriados prolongados e aumento do fluxo nas estradas. Com a gasolina mais barata, cresce a expectativa de maior circulação de veículos e queda no custo das viagens.

Distribuidoras devem ajustar preços gradualmente

A expectativa do setor é que as distribuidoras repassem a redução gradualmente aos postos. O tempo de atualização pode variar de acordo com a logística e os contratos firmados entre empresas e revendedores.

Petrobras e a política de preços ao consumidor

A nova gestão da Petrobras vem adotando uma política de preços menos atrelada às oscilações internacionais do petróleo, buscando maior estabilidade e previsibilidade para o mercado interno.

Consumidores devem ficar atentos à variação nos postos

Mesmo com a redução anunciada, o valor da gasolina nas bombas ainda depende de fatores como ICMS, custo do etanol e margem de lucro dos postos. Por isso, especialistas recomendam que os consumidores acompanhem a evolução dos preços na sua região.