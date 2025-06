Pix automático? Confira nova funcionalidade de pagamento

O Banco Central (BC) lançou nesta terça-feira (4), em São Paulo, uma nova funcionalidade no sistema de pagamentos instantâneos: o Pix Automático. A ferramenta permitirá o agendamento de pagamentos recorrentes, como contas de serviços públicos, mensalidades escolares, academias e plataformas de assinatura, oferecendo mais praticidade e controle para os usuários.

De acordo com a Agência Brasil, com o Pix Automático, o cliente autoriza apenas uma vez a cobrança, sem necessidade de repetir o processo mensalmente. Essa autorização também permite estabelecer regras, como limite máximo por pagamento, e o cancelamento pode ser feito a qualquer momento. Antes da data de vencimento, o sistema envia uma notificação com o valor da cobrança para conferência, oferecendo mais segurança ao processo.

A novidade deve beneficiar principalmente os consumidores que não possuem cartão de crédito, ampliando o acesso a serviços que antes exigiam esse meio de pagamento. Além disso, o Pix Automático é gratuito para pessoas físicas e tem potencial para reduzir a inadimplência, já que os valores ficam programados diretamente na conta.

A primeira instituição a implementar a funcionalidade foi o Banco do Brasil, ainda no fim de maio. A liberação para os demais bancos está prevista para 16 de junho, inicialmente com pessoas físicas como pagadoras e empresas como recebedoras.

Empresas também se beneficiarão com a redução de custos operacionais, já que o Pix Automático elimina a necessidade de convênios bilaterais usados no débito em conta tradicional, aproveitando a infraestrutura já existente do Pix. Em 2023, o sistema movimentou mais de R$ 26 trilhões, consolidando-se como o principal meio de pagamento do país.