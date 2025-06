PL intensifica mobilização com foco ideológico e mira eleições de 2026

A pouco mais de um ano do início oficial da campanha eleitoral de 2026, os principais partidos políticos já se articulam nos bastidores para consolidar suas estratégias rumo às urnas. Entre eles, o PL, comandado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, tem adotado uma postura proativa na construção de sua base e fortalecimento de suas lideranças.

A legenda tem apostado em um plano de ação dividido em quatro frentes, duas delas com foco direto na formação teórica de seus quadros políticos e da militância. O objetivo é unificar o discurso ideológico e capacitar candidatos e eleitores para a disputa eleitoral.

Uma das iniciativas é a realização de seminários de comunicação voltados ao uso estratégico das redes sociais com fins políticos. A proposta é treinar filiados e lideranças para ampliar o alcance digital e melhorar a eficácia das mensagens transmitidas.

Outra aposta é a criação da Academia Brasileira de Política Conservadora, uma plataforma gratuita que oferece cursos online sobre temas centrais da pauta conservadora. Os conteúdos abordam liberalismo econômico, oposição ao aborto, combate ao comunismo, direito à propriedade privada e críticas a políticas ambientais.

“Entregamos ao nosso militante e aos simpatizantes os instrumentos para que ele possa discutir com profundidade temas que dizem respeito ao que defendemos”, afirmou o senador Rogério Marinho (PL-RN), secretário-geral do partido e responsável pela coordenação das estratégias.

Segundo divulgado pela Revista Veja, com metas ambiciosas e forte apelo ideológico, o PL busca consolidar sua posição como principal força da direita no cenário político nacional, mirando ganhos expressivos nas próximas eleições municipais e, principalmente, na disputa presidencial de 2026.

