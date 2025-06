Plano ABC: ES projeta escalada de práticas sustentáveis no agro

Escalar as práticas sustentáveis no agronegócio está entre as metas do Espírito Santo para os próximos anos. No Sustentabilidade Brasil, além de apresentar os avanços, os principais players do segmento também tiveram a oportunidade de conhecer as tendências que podem potencializar ainda mais o agronegócio capixaba.

“Nós tivemos aqui no Sustentabilidade Brasil a reunião do Comitê Gestor do Plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono. Agricultura de Baixo Carbono faz toda correlação com a sustentabilidade. Nós estamos falando de práticas regenerativas, de restauração de pastagens, de irrigação e de uma série de tecnologias. Nós reunimos aqui diversas instituições para monitorar o avanço desde 2020 dessas práticas sustentáveis no Estado”, explicou explicou o subsecretário de Estado de Desenvolvimento Rural, da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) do Espírito Santo, Michel Tesch.

O Plano ABC+ (2020-2030) é um programa do governo federal, que visa promover a agricultura de baixa emissão de carbono, sobretudo, na agropecuária. Ele visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) por meio da adoção de práticas sustentáveis. Além da agricultura de baixo carbono, as iniciativas também contemplam o uso de tecnologias de baixo carbono, gestão integrada da paisagem e recuperação de áreas degradadas.

“O Estado tem batido as metas que estão pactuadas até o ano de 2030. Então, é uma agenda de monitoramento, mas também de escalar a adoção das práticas sustentáveis e reforçar a posição do Espírito Santo como estado sustentável no agronegócio”, explicou o subsecretário.

Objetivos e metas do Plano ABC+:

Reduzir as emissões de GEE na agropecuária brasileira.

Aumentar a produtividade e a renda dos produtores.

Promover a adaptação às mudanças climáticas e a resiliência dos sistemas produtivos.

Expandir a atuação do programa para 72 milhões de hectares.

Reduzir a emissão de carbono equivalente (CO2eq) em 1,1 bilhão de toneladas até 2030.