Plantar árvores é a terapia que nos reconecta com o planeta

Durante a Conferência Sustentabilidade Brasil 2025, realizada de 11 a 14 de junho na Praça do Papa, em Vitória, o coordenador do Plantio Brasil, Carlos Humberto de Oliveira, compartilhou sua trajetória — de advogado ambientalista a mobilizador nacional pelo reflorestamento — e falou sobre a origem e os objetivos do movimento Plantio Brasil, fundado em 2019 para incentivar o plantio de árvores como prática ambiental, social e até terapêutica.

Carlos destacou que plantar árvores vai além da recuperação florestal: trata-se de uma reconexão do ser humano com a própria essência. Segundo ele, o contato com a terra traz benefícios emocionais e de saúde, como relatado por participantes de campanhas anteriores, especialmente durante a pandemia. O coordenador explicou ainda que a arborização urbana é uma ferramenta fundamental para combater ilhas de calor, melhorar a qualidade do ar e elevar a qualidade de vida, sobretudo em regiões periféricas.

A entrevista também apresentou detalhes da campanha “Setembro Verde”, que integra o projeto “Plantando para o Planeta”, com a meta de plantar milhões de mudas nativas da Mata Atlântica até 2030 no Espírito Santo. A iniciativa pretende mobilizar indivíduos, empresas, escolas e comunidades religiosas em mutirões por todo o Estado.

Assuntos do episódio:

00:00 – Abertura

01:33 – Apresentação de Carlos Humberto e sua trajetória

02:15 – Criação e propósito do movimento Plantio Brasil

03:44 – O simbolismo de plantar árvores como terapia

07:00 – O impacto do plantio em tempos de pandemia

09:00 – A desconexão com a natureza nas grandes cidades

12:15 – Arborização urbana e justiça climática nas periferias

14:16 – Apresentação da campanha Setembro Verde

15:50 – Como participar do projeto Plantando para o Planeta

17:30 – Aplicativo para monitoramento do plantio

18:45 – Importância da escolha correta das espécies

21:00 – Crítica à falta de manutenção em projetos públicos

24:00 – Arborização como valorização de espaços urbanos

27:00 – Encerramento: plantar árvores é um ato de amor coletivo