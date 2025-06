PM apreende arma de fogo durante patrulhamento em Vargem Alta

Uma pistola calibre 9mm foi apreendida no último fim de semana na localidade de Pedra Branca, em Vargem Alta. A apreensão ocorreu durante patrulhamento de rotina realizado por uma equipe da Polícia Militar.

Os policiais abordaram um veículo Gol de cor cinza após os ocupantes demonstrarem atitude suspeita ao avistarem a viatura. Durante a busca no interior do carro, foi localizada uma pistola da marca Taurus, modelo G3, além de cinco munições intactas.

Os ocupantes do veículo foram detidos e encaminhados à delegacia para as providências legais. A Polícia Militar reforça que as operações seguem intensificadas na região com foco no combate ao crime.