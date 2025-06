PM apreende drogas em bairros de Cachoeiro

A Polícia Militar apreendeu entorpecentes em duas localidades de Cachoeiro de Itapemirim durante o fim de semana.

No bairro Bela Vista, após a fuga de suspeitos, foram encontrados 28 pinos de cocaína, 48 pedras de crack e 55 buchas de maconha.

Já no bairro Nossa Senhora Aparecida, materiais enterrados em uma área de mata foram localizados pelas equipes. Foram recolhidos 195 pinos de cocaína, 38 buchas de maconha e 27 pacotes de entorpecentes (PACs).

Todo o material foi entregue à autoridade policial.

