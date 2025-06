PM apreende maconha e dinheiro com apoio de cão farejador em Alegre

A Polícia Militar, com apoio da cadela farejadora Alga, apreendeu na última segunda-feira (16), uma grande quantidade de drogas em Alegre.

De acordo com informações da Polícia Militar, denúncias anônimas levaram os policiais ao local onde o material estaria escondido.

Com apoio da cadela farejadora Alga, os militares realizaram buscas no local e conseguiram localizar um tablete médio de maconha, que estava dentro de uma sacola plástica. Além da droga, foram encontrados R$450,00 em espécie.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre. O suspeito não foi localizado no momento da apreensão.

