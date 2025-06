PM flagra laboratório de drogas e prende trio em Atílio Vivácqua

Três suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos na noite de quarta-feira (19), em Atílio Vivácqua, durante uma operação da Força Tática da Polícia Militar. Um dos detidos é menor de idade.

A prisão ocorreu em uma área de mata no bairro Alto Niterói, após denúncia anônima apontar que o trio estaria embalando grande quantidade de entorpecentes. Diante das informações, os militares organizaram um cerco e seguiram a pé por cerca de 300 metros até localizar os indivíduos.

De acordo com a PM, os suspeitos estavam dividindo a droga com o uso de giletes e balanças de precisão, o que confirmou a veracidade da denúncia. Eles tentaram fugir, mas foram capturados logo em seguida.

No local, os policiais encontraram 129 porções de substância análoga ao crack, além de um tablete maior da mesma droga, prensas, sacolas, fermento em pó, lâminas e demais materiais usados no preparo de entorpecentes.

A PM descreveu o espaço como um verdadeiro laboratório de drogas montado em meio à vegetação. O material apreendido renderia aproximadamente 3.500 pedras de crack, com valor estimado em R$ 35 mil.

Os militares também realizaram buscas com apoio da cadela Kiara, do K9 do 9º Batalhão, treinada para detectar armas e drogas, mas nada mais foi encontrado.

Segundo a polícia, os presos possuem histórico criminal e atuam em uma facção criminosa que opera na região. Após a prisão, todos foram encaminhados à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, sem lesões aparentes.