PM flagra tentativa de tráfico e apreende drogas e arma em Alegre

Dois suspeitos foram detidos na tarde da última quarta-feira (5) durante uma ação da Força Tática do 3º Batalhão no bairro Guararema, em Alegre.

A ocorrência resultou na apreensão de entorpecentes, dinheiro em espécie e uma arma de fogo.

A equipe realizava patrulhamento na Rua dos Espanhóis, por volta das 14h30, quando flagrou uma possível negociação de drogas em frente a uma residência já conhecida por denúncias de tráfico.

Um homem entregava uma nota de R$ 50 a outro, dentro do portão da casa, no momento em que foi surpreendido pela viatura.

Ao perceber a aproximação dos militares, um dos envolvidos, de 16 anos, fugiu pulando muros e quintais vizinhos, mas foi alcançado e apreendido. Com ele, a PM encontrou uma bucha de maconha no bolso.

Dentro da residência, os policiais localizaram quatro buchas de maconha, um tablete de aproximadamente 150 gramas da mesma substância, sementes armazenadas em um vidro, materiais para embalo, R$ 500 em dinheiro, quatro celulares e uma espingarda de chumbinho adaptada para calibre .22.

O maior foi detido por tentativa de compra de entorpecente. Já o menor foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Ambos foram encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui