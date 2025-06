PM prende dois homens por tráfico de drogas em Alegre

Dois homens foram detidos na noite do último sábado (28) no bairro Charqueada, em Alegre, durante uma ação da Força Tática do 3º Batalhão da Polícia Militar. A ocorrência foi registrada por volta das 20h30.

Segundo a PM, os militares realizavam patrulhamento preventivo quando abordaram um veículo GM/Corsa na Rua Carlos de Oliveira. No interior do carro estavam dois suspeitos, que apresentaram comportamento considerado suspeito pelos agentes.

Durante a revista, os policiais encontraram R$ 2.593,00 em dinheiro, dois aparelhos celulares, uma bucha e um tablete de maconha, totalizando aproximadamente 153 gramas do entorpecente.

Diante dos fatos, os homens receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, à Unidade de Polícia Judiciária (UPJ) para os procedimentos legais.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar a origem e o destino da droga.