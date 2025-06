PM registra um mês sem homicídios em Cachoeiro e mais dois municípios

O 9º Batalhão da Polícia Militar comemora um marco significativo na segurança pública de Cachoeiro de Itapemirim, Castelo e Vargem Alta, uma vez que nenhum homicídio foi registrado no mês de maio.

Em 2025, a taxa de homicídios na área de atuação do batalhão já apresenta uma redução de 40%. Assim, são 34 dias consecutivos sem registros desse tipo de crime, o que demonstra a eficácia das ações preventivas e de combate à violência.

Esse avanço é fruto de um esforço coletivo entre diversas instituições do sistema de justiça e segurança pública, que continuam atuando de forma integrada para garantir a tranquilidade da população e combater a violência na região.

