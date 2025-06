Polícia apreende drogas em área de mata em Guaçuí

Uma ação conjunta entre policiais militares de folga e equipes de serviço do 3º Batalhão resultou na apreensão de entorpecentes na noite de sexta-feira (6), em Guaçuí. A droga foi encontrada em uma área de mata no bairro Horto Florestal.

Após denúncias anônimas, os militares se deslocaram até o local e iniciaram buscas. Durante as diligências, a equipe localizou uma sacola plástica preta contendo 45 pedras de crack, seis pinos de cocaína e uma bucha de maconha.

Os policiais recolheram o material e o encaminharam à 6ª Delegacia Regional de Alegre. Nenhum suspeito foi detido até o momento.

