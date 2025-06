Polícia apreende submetralhadora em barbearia em Alegre

Uma operação da Polícia Militar realizada na tarde de quinta-feira (6), no bairro Vila do Sul, em Alegre, resultou na detenção de um homem por porte ilegal de arma de fogo.

Os militares receberam uma denúncia anônima informando que um indivíduo estaria tentando vender uma arma em uma barbearia próxima à Igreja Santa Terezinha. Ao chegarem ao local indicado, os policiais visualizaram o suspeito e realizaram a abordagem.

Durante a revista, os agentes encontraram uma submetralhadora calibre .380 de fabricação caseira, dois carregadores e seis munições do mesmo calibre.

O homem, de 22 anos, recebeu voz de prisão e foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde o caso foi registrado. A arma e as munições foram apreendidas.

