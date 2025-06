Polícia Civil de Guaçuí prende homem acusado de tráfico de drogas

Um homem de 25 anos foi preso na última quinta-feira (12) no bairro Manoel Monteiro Torres, em Guaçuí, durante cumprimento de mandado de prisão preventiva. A ação contou com o trabalho conjunto da Polícia Civil e da Polícia Militar.

Segundo as investigações, o rapaz é apontado como um dos principais traficantes do bairro. No dia 27 de maio deste ano, ele fugiu de uma abordagem policial e abandonou uma sacola com cerca de 400 pedras de crack.

A Delegacia de Polícia Civil de Guaçuí instaurou inquérito e solicitou a prisão preventiva do suspeito, que foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.