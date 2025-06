Polícia Militar apreende pedras de crack em Guaçuí com apoio da Alga

A Polícia Militar realizou uma apreensão de drogas no bairro São Miguel, em Guaçuí, na última segunda-feira (16).

De acordo com informações da Polícia Militar, a ação aconteceu com o apoio da cadela farejadora Alga, e localizaram 47 pedras de crack.

Durante a operação, ninguém foi detido no local. A droga estava escondida em um ponto da via e foi encontrada graças à atuação do animal treinado.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Unidade de Polícia Judiciária (UPJ) para as providências legais.