Polícia Militar cumpre mandado e prende suspeito em Mimoso do Sul

Um homem foi preso na última sexta-feira (27) no bairro Antiga Exposição, em Mimoso do Sul. A Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão em aberto durante uma ação no local.

Após confirmação do mandado pelo sistema oficial, o suspeito foi informado sobre seus direitos constitucionais, incluindo o direito ao silêncio. Para garantir a segurança da equipe e do detido, foi necessário o uso de algemas.

O homem foi conduzido à delegacia para as providências legais, sem apresentar sinais de lesões ou maus-tratos. A operação contou com o apoio de equipes das unidades policiais locais.