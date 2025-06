Potências europeias tentam acordo de paz entre Irã e Israel em Genebra

Em meio à escalada de tensões no Oriente Médio, o chanceler iraniano, Abbas Araqchi, participa nesta sexta-feira (20), em Genebra, de uma reunião com os ministros das Relações Exteriores do Reino Unido, França e Alemanha. O objetivo é buscar uma saída diplomática para o confronto entre Irã e Israel, que se intensificou após os ataques israelenses a alvos militares iranianos, no último dia 12 de junho.

O encontro ocorre no mesmo cenário que abrigou, em 2013, o acordo histórico entre Teerã e as potências mundiais sobre o programa nuclear iraniano. À época, o Irã aceitou limitar suas atividades nucleares em troca do alívio de sanções internacionais.

A iniciativa europeia busca preencher o vácuo deixado pelas fracassadas tentativas de negociação entre os Estados Unidos e o governo iraniano. Desde o agravamento do conflito, Washington tem enfrentado dificuldades para mediar um cessar-fogo, especialmente após o desgaste nas relações bilaterais provocado pela política externa adotada durante o governo Donald Trump, que retirou os EUA do acordo nuclear em 2018.

Segundo divulgado pela pela Band News, as potências europeias agora tentam retomar o protagonismo diplomático, propondo um caminho alternativo ao impasse que ameaça a estabilidade da região.