Prefeita de Marituba tem vídeo vazado e causa polêmica; entenda

Um vídeo da prefeita Patrícia Alencar, do município de Marituba, no Pará, viralizou nesta quinta-feira (5) após circular em diversas redes sociais. Nas imagens, a mandatária aparece dançando forró, de biquíni, em um momento de lazer.

Segundo a própria Patrícia Alencar, o conteúdo foi originalmente publicado em seu perfil pessoal do Instagram, que é fechado. No entanto, um dos seus seguidores teria gravado o vídeo e compartilhado sem sua autorização.

A publicação gerou repercussão imediata. Parte do público defendeu o direito da gestora de aproveitar seu tempo livre. Outros, porém, criticaram a exposição, por se tratar de uma figura pública em cargo de responsabilidade.

O caso levantou debates sobre os limites da vida pessoal de autoridades. Especialistas em ética pública afirmam que a repercussão reflete uma cobrança social intensa sobre a imagem de gestores públicos, especialmente mulheres.

Já membros da oposição utilizaram o episódio para questionar a postura da prefeita. Alguns chegaram a afirmar que o momento expõe “falta de preparo e seriedade”. Até o momento, não houve representação formal contra ela.

Ver essa foto no Instagram

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui