Prefeito de Guaçuí aciona Estado após morte de criança na BR-482

A morte de uma criança de 11 anos, atropelada por uma motocicleta na BR-482, no trecho urbano de Guaçuí, neste sábado (14), provocou revolta na população e levou manifestantes a bloquearem parcialmente a rodovia. Pneus, colchões e pedaços de madeira foram incendiados para interromper o tráfego e chamar a atenção das autoridades. Os moradores exigem a implantação urgente de redutores de velocidade na via, que, segundo eles, registra acidentes com frequência.

Diante da gravidade da situação, o prefeito Vagner Rodrigues (PP) esteve pessoalmente no local, onde dialogou com os manifestantes e pediu a liberação da rodovia. Em entrevista ao AQUINOTICIAS.COM, o prefeito afirmou ter acionado imediatamente o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), solicitando apoio do governo estadual junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para a instalação de medidas de segurança viária. A BR-482 é de responsabilidade administrativa do governo federal.

“Assim que soube da fatalidade, fui até o local, prestei solidariedade à família e, ainda dali, entrei em contato com o vice-governador pedindo sua intervenção junto ao DNIT. Ricardo foi muito solícito e se comprometeu em intermediar a demanda”, declarou o prefeito.

A Polícia Militar acompanhou a manifestação e, após diálogo, conseguiu liberar parcialmente o tráfego. No entanto, as chamas ainda ofereciam risco, o que exigiu a atuação do Corpo de Bombeiros para conter o fogo e remover os destroços. Reforços da Força Tática e do Comando de Policiamento da Unidade (CPU) também foram mobilizados para garantir a segurança e evitar a escalada da tensão.

A rodovia foi completamente liberada após a chegada dos bombeiros, que extinguiram os focos de incêndio. Até o momento, os responsáveis pelo bloqueio e pelos atos de vandalismo não foram identificados.

Entenda o caso

A tragédia que motivou o protesto ocorreu por volta das 14h deste sábado (14), no bairro João Ferraz de Araújo. A vítima, um menino de 11 anos, foi atropelada por uma motocicleta modelo Honda XRE 300. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas o óbito foi constatado no local.

A área foi isolada pela Polícia Militar, e a Perícia da Polícia Civil fez a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Cachoeiro de Itapemirim. O condutor da moto foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre para prestar esclarecimentos.