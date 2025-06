Prefeito quer saber qual a prioridade em Cachoeiro: gestão ou festa?

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço, fez uma enquete em suas redes sociais para ouvir a população. Na última semana, ele foi criticado pelos moradores por conta da divulgação da programação da festa da cidade.

Para acalmar os ânimos e explicar a programação da festa, o prefeito lançou uma pergunta para os moradores de Cachoeiro:

Nos comentários, muitos moradores optaram por investimentos na gestão ao invés de gastar com shows na tradicional festa da cidade. Saúde e segurança foram os temas mais pedidos na enquete.

