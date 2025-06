Prefeitura de Guaçuí decreta luto após morte de criança na BR-482

A Prefeitura de Guaçuí decretou luto oficial de três dias em razão da morte do menino Pedro, vítima de um trágico atropelamento ocorrido no último sábado (14), em um trecho da BR-482. O acidente comoveu a população e gerou protestos na região, onde moradores reivindicam mais segurança na via.

Em nota, o município, por meio do prefeito Vagner Rodrigues, do vice-prefeito Dr. Paulo César, demais gestores e servidores, manifestou profundo pesar e solidariedade aos familiares e amigos da criança. “Nos solidarizamos com a dor da família e prestamos as mais sinceras condolências”, diz o comunicado.

A prefeitura informou que o trecho onde ocorreu o atropelamento é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Ainda assim, o prefeito esteve no local do acidente, conversou com moradores e se comprometeu a buscar soluções para aumentar a segurança no trecho.

Vagner Rodrigues entrou em contato com o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, e com o deputado federal Da Vitória, solicitando apoio imediato para que medidas sejam tomadas. Segundo a administração, o município já acionou os órgãos competentes e acompanha as investigações, além de cobrar intervenções do DNIT para evitar novas tragédias.