Presidente Kennedy: curso gratuito de maquiagem com inscrições abertas

Na comunidade de Jaqueira, em Presidente Kennedy, estão abertas as inscrições para um curso gratuito de técnicas de maquiagem.

Os interessados têm até o próximo dia 18 para fazer o cadastro. Desse modo, a inscrição deve ser feita presencialmente na Agência de Treinamentos, localizada na Rua Olegário Fricks.

Os interessados precisam apresentar comprovante de escolaridade, documento com foto e CPF, além de comprovante de residência.

A oficina é volta para pessoas com mais de 16 anos, que tenha, no mínimo o 5º ano do ensino fundamental. As aulas acontecerão de 26 de junho até 8 de julho, de 18h às 22h, no espaço Pronafinho.