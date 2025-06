Professora de Guarapari é destaque nacional na EJA do MEC

O município de Guarapari ganhou destaque nacional na área da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A professora Gesica Guedes, que leciona no período noturno no Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos (CMEJA), teve sua prática pedagógica selecionada entre as cinco melhores do Brasil na iniciativa “Da Sala da EJA para o Brasil”, promovida pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Pacto Nacional pela EJA.

A ação buscou valorizar experiências bem-sucedidas aplicadas por docentes do primeiro segmento da EJA, voltado à alfabetização de adultos. Gesica foi reconhecida por sua abordagem criativa e sensível. Entre as práticas inscritas, destacou-se uma atividade com argila, em que os alunos moldaram seus nomes. A proposta gerou forte identificação, especialmente com um aluno que trabalhou durante a vida com panelas de barro, promovendo um momento de conexão e valorização das vivências individuais.

Outra estratégia adotada pela professora envolveu o uso de embalagens domésticas, como caixas de sabonete e creme dental, para ilustrar conceitos geométricos. As estruturas foram desmontadas em sala para facilitar a compreensão do plano e das formas. Gesica também utilizou jujubas e palitos para ensinar sólidos geométricos como cubos e prismas, tornando o conteúdo mais acessível e estimulante.

A prática pedagógica foi inscrita com o incentivo da direção da escola. “A Semed, por meio do setor da EJA, sugeriu a participação. Como diretora, incentivei a inscrição por acreditar no impacto da prática. É um orgulho ver esse reconhecimento”, afirmou Danusia Fontoura, diretora do CMEJA.

Atualmente, o CMEJA conta com cerca de 400 alunos matriculados nos três turnos e oferece uma estrutura que inclui biblioteca, laboratório de ciências e metodologias inovadoras. O trabalho da professora Gesica está inserido em um contexto desafiador: segundo o último Censo, Guarapari ainda tem cerca de 4 mil pessoas em situação de analfabetismo. Para enfrentar esse cenário, o município aderiu ao Pacto Nacional da EJA, com o objetivo de ampliar o acesso à alfabetização.

A secretária municipal de Educação, Jaciara Lyrio, celebrou a conquista. “Essa prática representa o compromisso de Guarapari com uma educação mais humana e inclusiva. Mostra que, com criatividade e sensibilidade, é possível transformar vidas”, destacou.

A experiência foi apresentada pela própria professora durante uma live transmitida pelo canal oficial do MEC no YouTube, como parte da programação da ação nacional.