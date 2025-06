Proprietário esfaqueia inquilino após discussão em São Mateus

Um homem foi esfaqueado durante uma briga com o dono do imóvel onde mora, em São Mateus, na última quarta-feira (25).

A vítima contou à Polícia Militar que permitiu que um amigo morasse na casa, o que teria causado irritação ao proprietário do local.

Os militares estiveram no local; no entanto, o suspeito não foi localizado. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa, em São Mateus.

