Quais as vantagens do Mercado de Carbono para o pequeno produtor? Veja

Quais as vantagens do Mercado de Carbono para o pequeno produtor? A resposta foi dada pelo deputado federal e relator da Lei do Mercado de Carbono, Aliel Machado (PV), no Sustentabilidade Brasil, que acontece até este sábado (14), na Praça do Papa, em Vitória. Além disso, ele também explicou os desafios para o setor.

No Brasil, as maiores emissões de CO² vem do desmatamento. Conforme explica o parlamentar, a Lei do Mercado de Carbono “surge como um mecanismo complementar às legislações ambientais vigentes para estimular financeiramente a preservação das florestas em pé”.

Por ainda não existir métodos eficientes para quantificar a emissão de carbono pelo agronegócio, a entrada desse setor no mercado de carbono regulado foi adiada. Porém, conforme destaca o deputado, a adesão do agronegócio ao mercado voluntário deve estimular a busca de métodos de produção cada vez menos nocivos ao meio ambiente.

A expectativa é de que o mercado de carbono gere um impacto de R$ 40 bilhões na economia brasileira.

Confira detalhes