Qualidade do Ar: governador assina decreto no Sustentabilidade Brasil

O Sustentabilidade Brasil foi palco de mais um momento importante e decisivo para o meio ambiente. O governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), assinou, nesta quarta-feira (11), o Decreto da Qualidade do Ar, que tem como objetivo regulamentar as emissões de poeira na atmosfera.

“Com muitos e muitos especialistas, com lideranças das áreas da sustentabilidade e meio ambiente, debatendo, presente aqui no Estado do Espírito Santo, debatendo soluções ambientais, das mudanças climáticas e a gente também tomando medidas importantes, como nós vamos assinar o decreto que regulamenta as emissões de poeira na atmosféra, decreto da qualidade do ar, um decreto importante”, anunciou Casagrande.

Também participaram do ato de assinatura o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB); o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos (União), autoridades e lideranças políticas capixabas.

O Sustentabilidade Brasil começa nesta quarta-feira (11) e segue até o próximo sábado (14). O evento acontece, das 9h às 21h, na Praça do Papa, em Vitória.