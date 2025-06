Quem é o ator famoso morto em ataque homofóbico

No último sábado (31), o ator Jonathan Joss foi morto a tiros. O ataque, ocorrido nos Estados Unidos, teve motivação homofóbica. O artista, que tinha 59 anos, interpretou o personal John Redcorn na série animada “O Rei do Pedaço”.

Segundo as informações do G1, o crime aconteceu quando Joss e o marido, Tristan Kern de Gonzales, retornaram para antiga residência. O local já teria sido alvo de ataque, sendo incendiado. Assim, ao chegarem no espaço, eles teriam encontrado os restos mortais dos cães. Desse modo, um homem se aproximou com ofensas homofóbicas e realizou os disparos.

“Quando ele atirou, Jonathan me empurrou para fora do caminho. Ele salvou minha vida”, escreveu Tristan nas redes sociais. “Ele foi assassinado por alguém que não suportava ver dois homens que se amam.”, escreveu Tristan Kern de Gonzales, marido do ator, no Facebook.

Ainda de acordo com informações, o suspeito se chama Sigfredo Alvarez Ceja, foi preso e vai responder por homicídio.

O ator

Jonathan Joss tem uma filmografia cheia de sucesso. O ator teve participação em filmes como “Sete homens e um destino”, “Bravura Indômita” e o “Fabuloso destino de Amélie Poulain”, dentre outros.