Quem é o deputado alvo da PF e ligado a prefeitos afastados pelo STF?

Um deputado do PDT entrou na mira da Polícia Federal (PF) após a deflagração da quarta fase da Operação Orverclan, nesta sexta-feira (27).

De acordo com a coluna da Mirelle Pinheiro, do portal Metrópoles, trata-se do deputado Félix Mendonça Júnior, da Bahia.

As apurações da coluna apontam que o parlamentar tem ligação direta com, pelo menos, três prefeitos do Estado que foram afastados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Não houve mandados de busca ou apreensão em desfavor do deputado federal, porém ele passa a ser uma das personalidades alvo das investigações.

O parlamentar passa a estar entre os suspeitos de ter participado do núcleo principal do esquema, que envolve desvio de recursos de emendas, fraudes em licitações e superfaturamento.