Durante a Conferência Sustentabilidade Brasil 2025, realizada entre os dias 11 e 14 de junho na Praça do Papa, em Vitória (ES), o presidente do Instituto Lixo Zero, Rodrigo Sabatini, bateu um papo com a jornalista Fernanda Zandonadi, no podcast do Instituto Sustentabilidade Brasil. Na ocasião, Sabatini explicou o conceito de “lixo zero” como uma meta ética, econômica, eficiente e visionária, que propõe transformar a maneira como a sociedade lida com os resíduos. Segundo ele, mais de 90% do que chamamos de “lixo” pode, na verdade, ser reaproveitado ou reciclado.

Durante a entrevista, o especialista defendeu que o verdadeiro problema está na forma como descartamos os resíduos, muitas vezes misturando tudo em um único saco e, assim, transformando materiais reutilizáveis em lixo. “Quem faz o lixo somos nós, no momento em que misturamos tudo”, afirmou. Ele reforçou que a diferença entre lixo e resíduo está justamente na viabilidade técnica e econômica de reaproveitamento. Em sua visão, quase tudo pode ser reciclado ou compostado — inclusive o isopor, dependendo da infraestrutura local.

Sabatini também destacou a importância do cuidado com os catadores, agentes fundamentais na cadeia da reciclagem. Ao defender a higienização de embalagens e resíduos recicláveis, ele apontou o respeito à dignidade humana como parte essencial do movimento lixo zero. “Não é só sobre sustentabilidade ambiental, mas sobre sustentabilidade humana”, disse, em um dos momentos mais marcantes da conversa. A lógica do “descartar” — palavra que remete à ideia de se livrar de algo — deve ser substituída pela prática do “encaminhar”, que pressupõe responsabilidade e consciência.

O episódio, que integra a série de podcasts gravados durante a conferência, evidenciou que a mudança de mentalidade e hábitos individuais é essencial para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável. Sabatini encerrou a entrevista com uma reflexão inspiradora: “Nós não somos o fim. Somos o meio para transformar o ambiente, as relações e a nossa cultura”.

🔽 Assuntos do episódio:

00:00 – Abertura e apresentação

00:45 – O que é lixo zero?

02:00 – 90% do que chamamos de lixo pode ser reaproveitado

07:30 – O papel social dos catadores

10:00 – Por que “descartar” não é o verbo certo

17:59 – A cultura do descarte e das relações efêmeras

20:01 – Cuidar do lixo como forma de cuidar do outro

22:11 – O lixo como porta de entrada para a consciência ambiental

24:19 – Estamos todos formatados: despertar é resistir

26:14 – Mujica e o verdadeiro custo das coisas

29:43 – Banco de tempo e trocas reais de vida

31:45 – Lixo Zero como ferramenta de mudança

32:28 – Encerramento com o chamado à revolução jovem